У Зеленского отреагировали на претензии польских фермеров

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о протестах польских фермеров и блокировании пунктов пропуска на границе с Украиной. Он отметил, что на самом деле проблема для Европы гораздо глубже, ведь протесты проходят не только в Польше.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу FREEДOM.

"Фермеры выходят на протесты в Германии, Франции, Италии, Нидерландах. Это прямой большой конфликт между определенными социально-профессиональными группами, в этом случае, фермерскими хозяйствами, сельскохозяйственными производителями и Европейской комиссией, которая предлагает другие регуляторные нормы — уменьшение дотаций сельскохозяйственной продукции, увеличение конкурентности, уменьшение национального протекционизма для тех или иных сельскохозяйственных производителей. Все это делается в рамках так называемого "зеленого" перехода. Это все влечет за собой достаточно заметные волнения по всей Европе", — пояснил он.

По словам Подоляка, компонент информационной скандальности приобщился к ситуации на границе Польша – Украина. Потому что некоторые фермеры считают, что в связи с войной в Украине информационного внимания к этим инцидентам будет больше, и тогда они, скорее, получат возможность реализовать свои замыслы.

Он подчеркнул, что во всех переговорах должны быть представители Европейской комиссии.

"Президент Зеленский прямо говорит: давайте сформируем комиссию, в которую войдут представители правительства Украины, Польши, представители Европейской комиссии. Здесь можно будет в полном объеме экономические вопросы обсуждать, находить компромиссы. Но давайте все-таки в отдельную строчку вынесем границу, понимая, что для нас транзит через Польшу – это ключевой транзит, позволяющий обеспечивать должным образом ведение оборонной войны в Украине", – комментирует Михаил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента также пояснил, что конкурентные взаимоотношения Польша – Украина не такие, как пытаются представить их медиа. Конкуренция наших стран с теми или иными сельхозпроизводителями в европейских странах только начинается.

"Да, мы идем по определенному облегченному пути Европейской комиссии в рамках начала переговорного процесса о вступлении в ЕС. И не всем странам будет нравиться появление мощного игрока, особенно с точки зрения производства сельскохозяйственной продукции. А Украина – мощный игрок, и она может существенно повлиять на распределение долевого участия в отраслевых рынках на общем рынке ЕС. Это будет сложная составляющая. Но это только вопрос будущего, а не сегодняшнего дня", — отмечает он.

Он говорит, что на сегодняшний день Украина пока не составляет такой конкуренции национальным производителям Евросоюза, которая могла бы нанести существенный вред. И уж точно польским производителям сельхозпродукции Украина не наносит конкурентного ущерба.

"Все эти аспекты нужно будет более объемно обсуждать… Два года Польша демонстрировала и доказывала, что она абсолютно на стороне Украины. Польша является ключевым нашим союзником. Это важно помнить, несмотря на отдельные эмоционально для нас дерзкие проявления поведения тех или иных небольших социальных групп в самой Польше", — резюмировал Подоляк.

Напомним, на утро 3 марта на границе с Польшей в дальнейшем блокируют все шесть направлений для грузовых транспортных средств. Польские протестующие не препятствуют движению легковых автомобилей и автобусов.

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