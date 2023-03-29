У Зеленского отреагировали на прогнозы Пескова относительно затяжной войны: "Он ошибается"

У Зеленского отреагировали на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что якобы война в Украине продлится еще долго.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что войну, которую Россия развязала против Украины, можно завершить дипломатическим путем только после того, как РФ уйдет со всех оккупированных территорий Украины, а влась страны-агрессора изменится.

Об этом 29 марта он написал в своем Twitter.

"Песков и Лавров ошибаются: войну можно завершить дипломатическим путем. Если РФ немедленно покинет оккупированные земли. Чтобы это произошло, в Москве должна произойти перезагрузка, измениться переговорный субъект. Этого можно достичь из-за новых поражений армии РФ. Увеличиваем поставки оружия", — написал Подоляк.

#Песков/#Лавров ошибаются: войну можно завершить дипломатическим путем. Если Россия немедленно покинет оккупированные земли. Чтобы это произошло, в Москве должна произойти перезагрузка, измениться переговорный субъект. Этого можно добиться из-за новых поражений армии России. Увеличиваем поставки оружия – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2023

Напомним, спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, "гибридная война вражеских стран против РФ" продлится долго. Более того — он призвал объединиться вокруг кремлевского "фюрера" Владимира Путина.

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