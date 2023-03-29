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У Зеленского отреагировали на прогнозы Пескова относительно затяжной войны: "Он ошибается"

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2791
Время на прочтение
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У Зеленского отреагировали на прогнозы Пескова относительно затяжной войны: "Он ошибается"

Фото: Getty Images

У Зеленского отреагировали на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что якобы война в Украине продлится еще долго.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что войну, которую Россия развязала против Украины, можно завершить дипломатическим путем только после того, как РФ уйдет со всех оккупированных территорий Украины, а влась страны-агрессора изменится.

Об этом 29 марта он написал в своем Twitter.

"Песков и Лавров ошибаются: войну можно завершить дипломатическим путем. Если РФ немедленно покинет оккупированные земли. Чтобы это произошло, в Москве должна произойти перезагрузка, измениться переговорный субъект. Этого можно достичь из-за новых поражений армии РФ. Увеличиваем поставки оружия", — написал Подоляк.

Напомним, спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, "гибридная война вражеских стран против РФ" продлится долго. Более того — он призвал объединиться вокруг кремлевского "фюрера" Владимира Путина.

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Дата публикации
Просмотры
2791
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