У Зеленского отреагировали на ракетный удар России по Одессе

В Офисе президента отреагировали на российский ракетный удар по Одессе, унесший жизни уже 14 мирных украинцев.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что удар РФ по Одессе 15 марта – это терроризм.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Российский террор Одессы – это признак слабости врага, который воюет с гражданскими украинцами в то время, когда не может обеспечить безопасность людям на собственной территории. Режим терроризма и террориста…" – написал Андрей Ермак.

Напомним, в Одессе из-за российской утренней атаки травмированы люди и погибшие. Оккупанты ударили в курортный район города. По последним данным, погибли 14 человек, еще 46 получили ранения. ТСН.ua все, что сейчас известно о коварном ударе.

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