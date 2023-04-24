У Зеленского отреагировали на статью о якобы подготовке Украиной ударов по Москве 24 февраля

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг информацию о том, что 24 февраля 2023 года – в годовщину полномасштабного российского вторжения, Украина готовила массированные удары по Москве. Как написало издание The Washington Post, глава ГУР Кирилл Буданов приказал одному из своих офицеров "готовиться к массированным ударам с использованием всего, что есть в ГУР".

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"В очередной раз видим странную медиа/сенсацию… "На годовщину войны Украина планировала нанести удары по Москве всем, что у нее есть, но партнеры отказали", – конспирологически сообщают уважаемые американские СМИ. Конечно, без деталей и без логики. И поэтому сразу один простой вопрос. А зачем нам нужно было бы это делать? Чтобы что? Какую задачу решила бы такая одноразовая акция? Изменила ход войны? Заставила бы россиян бежать? Отменила бы потребность в оружии?", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП пояснил, что такие публикации с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют лишь одну катастрофическую функцию – "формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие".

"Сознательно или бессознательно это делается – другой вопрос. Но это не меняет сути: Украина вообще иначе все видит. Мы подходим к войне с железной математической логикой: нам нужны дальнобойные ракеты для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и разные виды авиации для защиты неба и уничтожение российских фортификационных сооружений. Это главные составляющие успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь. Может, хватит играть в отговорки и подковерную realpolitik, пока идет война и погибают люди?", — резюмировал Подоляк.

Напомним, заместитель редактора The Guardian Саймон Тисдалл в своей статье написал, что Украину будут подталкивать к "компромиссу" с Россией после контрнаступления ВСУ.

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