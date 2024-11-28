У Зеленского отреагировали на утренний комбинированный обстрел Украины

Армия РФ от рассвета 28 ноября производит массированный комбинированный обстрел Украины. Москва продолжает тактику террора.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Они делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы.. Украина имеет чем отвечать", — подчеркнул Ермак.

Как сообщалось, утром 28 ноября армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины.

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