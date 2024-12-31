У Зеленского отреагировали на утреннюю атаку на Украину

Утром 31 декабря армия Российской Федерации атаковала Украину ракетами. В офисе президента Владимира Зеленского осудили действия Москвы.

Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

"Типичные российские террористы", — лаконично написал политик.

Напомним, утром 31 декабря армия Российской Федерации атаковала Украину ракетами. Около 08:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистики.

Появились кадры из киевского метро во время ракетной атаки

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.