У Зеленского отреагировали на утреннюю атаку на Украину

Россияне совершили очередной обстрел мирных населенных пунктов.
Утром 31 декабря армия Российской Федерации атаковала Украину ракетами. В офисе президента Владимира Зеленского осудили действия Москвы.
Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак.
"Типичные российские террористы", — лаконично написал политик.
Напомним, утром 31 декабря армия Российской Федерации атаковала Украину ракетами. Около 08:00 по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистики.
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