У Зеленского отреагировали на встречу Шойгу и Лукашенко в Беларуси: явка с повинной

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал прилетевшую в Минск министра обороны РФ Сергея Шойгу с фейковым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Их встречу он назвал "явкой с повинной".

Об этом Подоляк написал на странице в твиттер.

"Кремль не теряет надежды разделить ряд подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей. Однако явка с повинной и обличительные показания смягчат ответственность", — говорится в его сообщении.

Шойгу срочно прилетел на переговоры в Беларусь

В субботу, 3 декабря, с необъявленным визитом в Минск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Прихвостень Путина прилетел на переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. По итогам встречи, проходившей почему-то на территории аэродрома, Москва и Минск договорились внести изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

После этого Шойгу встретился с Лукашенко. Российский министр заявил "бульбофюреру" о готовности Запада "воевать до последнего украинца и последнего поляка". Самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил, что российские и белорусские военные на территории его страны проходят подготовку "как единая группировка, единая армия".

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