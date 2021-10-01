У Зеленского отреагировали на задержание Саакашвили в Грузии

У Зеленского отреагировали на задержание Саакашвили в Грузии

МИД Украины вызывает для объяснений посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен задержанием в Грузии председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации", — написал он на своей Facebook-странице.

Также читайте Появилось видео задержания Саакашвили в Грузии

По словам представителя украинского президента, от грузинской стороны ждут разъяснения всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина.

"Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь ", — сообщил Никифоров.

Между тем в МИД Украины был вызван посол Грузии для объяснений по поводу задержания Саакашвили.

"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Михаила Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашены руководители посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания ", — написал в своем Twitter пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Сегодня утром политик, который не был в родной стране последние восемь лет, сообщил, что прибыл в Батуми, хотя грузинские власти это отрицали. Саакашвили также заявил, что в субботу планирует проголосовать на местных выборах, а в воскресенье — присоединиться к маршу на Тбилиси, чтобы "защитить результаты".

О задержании Саакашвили, который в Грузии заочно осужден к лишению свободы, сообщил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что "было выбрано такое время и место, чтобы факторы, которые препятствовали бы задержанию, были минимальны".

По информации местных СМИ, Саакашвили задержали в одной из квартир на проспекте Гурамишвили в Тбилиси. Адвокат Саакашвили Бека Басилая подтвердил задержание политика и назвал его политически мотивированным.

Напомним, что Михаила Саакашвили арестовали и уже доставили в пенитенциарное учреждение в пригороде Тбилиси.

Новости мира: Саакашвили находится в СИЗО близ Тбилиси - его обвиняют в частности в коррупции

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку