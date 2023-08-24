У Зеленского ответили, действительно ли в мире растет давление на Украину по поводу переговоров с РФ

На Западе поднимают тему переговоров с Россией. Но растет ли давление на Украину на этот счет?

Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил, возможны ли переговоры с Россией еще до того, как она уйдет с украинских территорий.

Об этом шла речь во время беседы Ермака с журналистом издания DW.

По словам, Ермака, никто из ответственных политиков, лидеров стран мира не поднимал вопрос о каких-либо переговорах с РФ.

"Все говорят о том, что Украина сама будет решать, когда и при каких условиях согласиться на какие-либо переговоры. А позиция Украины очень четкая, она всем известна: пока российские войска находятся на нашей территории, ни о каких переговорах речь не может идти", – сообщил он.

Вся остальная дипломатия изложена в "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы очень мощно работаем с другими странами. После копенгагенской встречи мы этот формат продолжили здесь, в Украине, на уровне послов", – добавил Ермак.

Он подчеркнул, что каждую неделю проходят встречи с представителями других государств.

"И уже принимает участие новый посол ФРГ, который очень активно включился, и я очень благодарю его за это. Я хотел бы сказать, что на последней встрече, посвященной экологической безопасности, уже было 63 страны. Я думаю, в следующий раз мы пересечем цифру 70, ведь количество стран, объединяющихся вокруг Украины, растет. Мы помним цифру 143 стран, проголосовавших за одну из последних резолюций в ООН. Поэтому есть куда двигаться", — сообщил он.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил новости о контрнаступлении и объяснил, как он продолжается. ВСУ идут вперед, подчеркнул президент. Впрочем, двигаться очень сложно из-за минных полей.

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