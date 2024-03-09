У Зеленского ответили Эрдогану на предложение пригласить Россию на мирный саммит

В Украине отмечают, что РФ не может присутствовать там.

Украине нужна справедливая финализация войны, которую компромиссными способами не удастся завершить.

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя инициативу Эрдогана провести у себя мирный саммит по урегулированию войны, к которому привлекут и РФ в эфире телеканала FREEДОМ.

“Любая страна хочет всегда доказать свою субъектность на глобальном политическом рынке. И Турция – не исключение. Они хотят играть важную роль. Хотят определять те правила, по которым дальше будут развиваться события. В этом случае мы говорим о войне в Восточной Европе, о войне в Украине”, – отметил Подоляк.

По его словам, позиция Турции ясна. Страна хочет на себя взять инициативу, доминировать, определять форматы, в которых будут проходить те или иные дальнейшие политические события вокруг войны.

"И они об этом публично говорили неоднократно. Я не вижу здесь какой-то новизны. Я вижу системную политическую роль, которую пытается играть Турция. Это неплохой сигнал, это неплохой знак, это неплохая позиция", — сказал советник ОП.

Он отметил и то, что Украина идет не о субъектности той или иной страны и той роли, которую эта страна будет на себя брать.

“Для этого нам нужен не какой-нибудь формальный вариант, как, например, Минские соглашения. То есть давайте просто нащупаем диалог, в котором Россия будет доминировать, ультимативно выставлять какие-то условия, отвергать другие условия, как сказал президент Зеленский, блокируя все инициативы других стран”, — добавил Подоляк.

Он резюмировал, что Россия не может присутствовать там, пока идет выработка принципов имплементации формулы мира или принуждения РФ к ее выполнению.

Напомним, они хотят на себя взять инициативу, хотят доминировать, хотят определять форматы, в которых будут проходить те или иные дальнейшие политические события вокруг войны.

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