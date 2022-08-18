У Зеленского ответили на "анонсированную" россиянами провокацию на ЗАЭС

Россияне "анонсировали" на 19 августа провокации на Запорожской АЭС, чтобы традиционно обвинить в своих преступных действиях ВСУ.

Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил российскому Минобороны, отметив, что подобные заявления являются ценными, и чтобы действительно там не произошло катастрофы россиянам же и нужно вывести свои войска со станции и перестать ее обстреливать.

Об этом Подоляк написал в Twittеr.

"Россия обеспокоена возможностью катастрофы на ЗАЭС", – цинично смеются в Минобороны РФ. Есть решение. Надо просто вывезти БК из цехов, разминировать сооружения, освободить с камер персонал АЭС, перестать обстреливать с ее территории Никополь и покинуть станцию. Все просто, не правда ли?", — заметил Подоляк.

Напомним, минобороны РФ 18 августа заявило о якобы подготовке Украиной провокаций на Запорожской АЭС 19 августа. Однако следует отметить, что именно Россия, захватившая станцию, регулярно обстреливает ее, подвергая мир катастрофе.

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