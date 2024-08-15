У Зеленского ответили на обвинения в подрыве "Северных потоков"

В офисе президента Украины отреагировали на статью The Wall Street Journal о том, что Зеленский и Залужный якобы спланировали подрыв "Северных потоков".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицал причастность своей страны к взрывам, повредившим газопровод "Северный поток-2", и указал на Россию.

Об этом он сказал в комментарии Reuters.

"Такой акт можно совершить только при наличии больших технических и финансовых ресурсов... а кто всем этим владел на момент бомбардировки? Только Россия", — отметил Подоляк.

"Украина не имеет никакого отношения ко взрывам на "Северном потоке", — сказал Подоляк, добавив, что Украина не получила никакого стратегического или тактического преимущества от взрывов".

Россия уже обвинила Соединенные Штаты, Британию и Украину во взрывах, в значительной степени отрезавших российский газ от прибыльного европейского рынка. Эти страны свою причастность отрицают.

Напомним, издание The Wall Street Journal написало, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, устно одобрил план подрыва Северных потоков 2022 года и поручил реализовать его тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

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