Украине не хватает оружия от западных партнеров для уже мобилизованных бойцов ВСУ.

Призывы к снижению мобилизационного возраста в Украине, которые раздаются со стороны западных партнеров, бессмысленны, пока в украинской армии не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.

Об этом заявил в своем сообщении в соцсети Х советник президента Зеленского Дмитрий Литвин.

“Мы видим, что ранее анонсированная техника не поступает вовремя. Из-за этих промедлений Украине не хватает оружия, чтобы вооружить мобилизованных солдат”, — говорится в сообщении.

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По его словам, у западных партнеров есть полный доступ к информации о поставках оружия, поэтому могут сравнивать обещания с фактическими поставками.

"Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в материально-техническом обеспечении или колебания в поддержке молодостью наших мужчин на передовой", — подытожил он.

Напомним, 27 ноября в западных СМИ появились сообщения о том, что Белый дом оказывает давление на Киев с целью усиления его боеспособности в войне против российской агрессии. В США считают, что Украина должна рассмотреть возможность понижения призывного возраста своих солдат до 18 лет.

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