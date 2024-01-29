У Зеленского ответили на слухи об увольнении Залужного

Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, информация о чем появилась вечером 29 января в Сети.

Об этом в комментарии "УП" заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

На вопрос, увольнял ли Владимир Зеленский Залужного, пресс-секретарь главы государства ответил: "Точно нет".

Также издание пишет, что их источники в Офисе президента по состоянию на 19:30 сообщили, что информация о якобы устранении главнокомандующего ВСУ – это неправда. Кроме того, отмечается, что часть собеседников, причастных к Ставке Верховного главнокомандующего, отрицала увольнение Залужного.

Следует заметить, что ранее "УП" писал о том, что один из их источников в СНБО сообщил, что якобы Залужному была предложена другая должность: "Его вызвали и предложили другую должность. Возможно, послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет".

Между тем "24 Канал" со ссылкой на Никифорова также сообщил, что в настоящее время об отстранении главнокомандующего с должности речь не идет.

"Я отрицаю увольнение Залужного. Телеграмм-каналы ошибаются, предмета разговора нет", — сказал спикер Зеленского.

К слову, президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении ничего не упомянул об "увольнении Валерия Залужного".

Сообщение об "освобождении Залужного"

Вечером 29 января различные Telegram-каналы и медиа начали писать о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники также обнародовали действующие депутаты Алексей Гончаренко и Виктория Сюмар, бывший нардеп Борислав Береза и журналисты Юрий Бутусов и Роман Цымбалюк.

По их данным, якобы указ президента еще не был обнародован. Впрочем, "продолжаются консультации с иностранными партнерами".

Также сообщалось, что основным претендентом на кресло Главнокомандующего является действующий глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

К слову, пока в Сети распространялась информация об "освобождении" Залужного в Telegram-канале Министерства обороны появилось сообщение "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда". Впрочем, скорее всего, министерство отрицало информацию об отставке главы ведомства Рустема Умерова, публиковавшей некоторые каналы.

Напомним, несколько дней назад народная депутат Марьяна Безугла высказалась относительно информации в Сети о возможной замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и даже назвала трех претендентов на замену.

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