У Зеленского ответили на упреки Безуглой и раскрыли детали военного плана на следующий год

У Зеленского ответили на упреки Безуглой относительно отсутствия плана на следующий год и призвали более трезво относиться к появляющимся сейчас политическим спекуляциям.

На днях народная депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла выступила со скандальным заявлением, что якобы военное руководство Украины "не имеет плана на год", и этим людям "следует уйти" со своих должностей. Такие слова вызвали шквал возмущения общественности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на эти упреки в интервью для 24 Канала.

"План войны безусловно есть. О нем постоянно говорят, это не только план войны на 2024 год, но и то, что нужно делать в 2023 году. Постоянно об этом говорится на ставке Верховного Главнокомандующего и постоянно вносят актуальные изменения с учетом ситуации на Южном, Запорожском и на любом другом направлении", – сказал Подоляк.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский лично находился 29 ноября на Южном направлении, затем на Купянском. То есть он, как и Главнокомандующий Валерий Залужный, понимает, что происходит по всей линии фронта.

"Этот план, как черновик, уже нарисован неоднократно был, и публично, и не публично", — подчеркнул советник руководителя ОПУ.

В настоящее время ВСУ продолжают давление на необходимых направлениях, продолжаются стратегические операции, в частности, на Крымском направлении. Кроме того, Украина много инвестирует вместе с партнерами в дроновые и ракетные производства, а также в производство систем радиоэлектронного подавления.

Вместе с партнерами Украина ищет возможность увеличить поставки снарядов соответствующих категорий. Это не только миллион снарядов 155 калибра, но производства мин, пушек и т.д.

По словам Подоляка, в Украине также работают над ускорением внесения последнего аргумента на линии фронта – доминирования в воздухе. Это не только о F-16, это и о дронах, и о системах фронтовой противоракетной обороны.

"Мы понимаем, что не можем симметрично воевать Россией, потому что она сделала ставку на количество. Россияне ищут снаряды в Северной Корее, используют лицензии и технологии Ирана, строят дроновые производства, проводят мобилизацию, подписывают контракты, ищут деньги, которые, кстати, идут в обход санкций, на финансирование программ социальной заинтересованности людей пойти убивать украинцев", – рассказал Подоляк.

Он объяснил, что Украина в этой войне ищет возможности асимметричного ответа – уничтожение максимального количества российских ресурсов и российских людей, которые приходят убивать.

“План есть, стратегия есть, по мобилизации, по обеспечению армии, по другим правилам, касающимся подготовки мобилизованных. Вы видели это уже неоднократно и на уровне президента, и на уровне представителей Ставки Верховного Главнокомандующего, и на уровне депутатов”, – подчеркнул Подоляк.

По его словам, уже сейчас на уровне депутатов соответствующих комитетов, профильных комитетов обороны идет речь о необходимых законодательных изменениях, которые будут регулировать некоторые спорные вопросы, которые должно внести Министерство обороны и другие соответствующие государственные институции.

Например, Министерство цифровой трансформации работает над существенным увеличением производства дронов. Есть соответствующая вертикаль, которая занимается стратегическим планированием, президент Украины – Верховный Главнокомандующий, далее в рамках его вертикали операционный директорат. Они отрабатывают необходимые изменения в рамках расширенной военной ставки или военного кабинета.

"Любые информационные спекуляции — это следствие традиционного политического процесса в Украине. Он такой, как есть, мы его не изменим, но должны постоянно комментировать определенные события, чтобы уменьшать эту традиционную токсичность политического процесса", — резюмировал советник руководителя ОП.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла призвала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Нардеп пожаловалась, что у "военного руководства" якобы нет плана войны на 2024 год.

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