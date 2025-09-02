У Зеленского ответили, завершат ли мобилизацию в случае прекращения огня

Павел Палиса — заместитель руководителя Офиса президента

Демобилизация в Украине сейчас невозможна. И Генеральный штаб, и Министерство обороны производят оценку наших способностей.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса, передает «Суспільне».

Он прокомментировал ситуацию с демобилизацией и контрактами в Вооруженных Силах Украины. По его словам, обещания по отдыху или увольнению военных нужно давать только тогда, когда есть реальная возможность их выполнить.

Чтобы пообещать людям демобилизацию или отдых, надо понимать, как это выполнить. И Генеральный штаб, и Министерство обороны производят оценку наших способностей. Как бы нам этого ни хотелось, сейчас возможности (демобилизации — ред.) нет, — сказал Павел Палиса.

Он пояснил, что планируется новый контракт на базе программы «18-24», который будет охватывать также категорию военных от 25 до 60 лет. В нем будет четко определен конечный срок службы.

«Вот этот вот контракт, который будет на базе „18-24“, но с расширенной категорией — от 25 до, условно говоря, 60 — у него заложен, предварительно я так заспойлер, конечный срок службы. …Во-первых, даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи», — добавил он.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, пока нет возможности уволить всех, кто с 2022 года исполняет свои обязанности — воюет в составе Сил обороны.

«Потому что должны быть люди, которые придут им на смену. Для того, чтобы в остальной Украине жизнь выглядела так, как она выглядит хотя бы сейчас. Конечно, мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, другие живут свою жизнь, как желают. Мне, как военному, больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию», — объяснил Палиса.

Относительно решения этой проблемы идет работа.

«Не идет речь о том, что кого хотят загнать в вечное рабство. Напротив, мы стараемся решить этот вопрос так, чтобы не навредить обороноспособности. Думаю, скоро и Министерство обороны, и Генштаб представят свой план», — сказал он.

Также в Офисе президента рассказали, какие изменения планируются в процессе мобилизации и прекратит ли это так называемую «бусификацию». В ОП отметили, если бы не усилие ТЦК, противник уже давно бы стоял по левому берегу реки Днепр.

Между тем большинство случаев «бусификации» носят манипулятивный характер, но подтвержденные факты обнаружены в Киеве, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях, заявили в ОК «Север».