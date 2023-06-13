У Зеленского подготовят документ о создании международного спецтрибунала по преступлениям РФ против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по созданию специального международного трибунала, судящего российское военно-политическое руководство за преступление агрессии против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил наработать проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости создания специального международного трибунала, который был бы скоординирован с позицией партнеров Украины.

Об этом говорится на официальном сайте президента.

Как отметил Зеленский, оккупанты в Украине прибегают к тяжелым формам агрессии: незаконная аннексия территорий, убийства, пытки, изнасилование мирного населения, геноцид, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и т.д.

"Трибунал необходим для того, чтобы наказать агрессора, начавшего неспровоцированную войну против нашей страны, и таким образом восстановить справедливость", – отметил президент.

По его словам, без наказания РФ за преступление агрессии мировая архитектура безопасности будет разрушена и больше ни одна страна не будет чувствовать себя защищенной.

Со своей стороны, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что жестокость ведения этой войны со стороны российского руководства и военных переходит все допустимые границы.

"Это самая масштабная война в Европе со времен Второй мировой, и реакция международного сообщества на нее должна быть соответствующей", – отметил он.

Также во время встречи было принято решение проанализировать механизм формирования трибунала путем подписания рядом стран-партнерок соответствующего международного соглашения. При этом для остальных государств останется возможность, не являясь учредителями трибунала, поддерживать его деятельность и признавать решения.

Накануне президент Украины Зеленский отреагировал на ракетный удар по дому в Кривом Роге. Он опубликовал видео последствий прилета.

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