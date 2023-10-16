У Зеленского подтвердили возвращение из России 4 детей

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Украина возвращает домой четырех детей, незаконно вывезенных в Россию.

Об этом глава ОП написал в Сети.

"Важный день. Мы возвращаем домой четырех украинских детей, которые раньше были незаконно депортированы россией. Это трое мальчиков – шести, трех и девяти лет, а также 17-летняя девушка", – говорится в заявлении Ермака.

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Он добавил, что реализация плана действий президента Bring Kids Back UA продолжается.

"Владимир Зеленский поставил задачу вернуть всех наших детей. Работаем. россия же должна быть наказана за геноцид", – резюмировал руководитель президентского офиса.

Напомним, ранее в этот же день издание The Washington Post сообщило, что при посредничестве Катара Россия согласилась отпустить на Родину четырех украинских детей в возрасте от 2 до 17 лет.

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