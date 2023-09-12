У Зеленского пока отложили идею с госизменой за коррупцию — СМИ

Западные партнеры Украины не одобрительно отнеслись к идее ОП приравнять коррупцию к госизмене. Это стало одной из причин, почему соответствующий законопроект отложили.

В Офисе президента пока не планируют вносить в Верховную Раду законопроект, позволяющий приравнять коррупцию в больших размерах к государственной измене.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что на решение не торопиться с этим законопроектом повлияли, в частности, западные партнеры, которые видят в этой инициативе попытку власти вмешаться в работу НАБУ и антикоррупционной вертикали в целом.

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Так, издание утверждает, что международные партнеры Украины успели дать сигнал представителям власти о том, что не поддерживают инициативу ОП о приравнивании коррупции к государственной измене и передачу определенных топ-коррупционных кейсов в подследственность СБУ.

"Были звонки из посольств и от партнеров через океан на Банковую. Четко прозвучало, что принятие такого закона они не поймут и это не останется без реакции", – заявил неназванный собеседник РБК-Украина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил с инициативой в военное время приравнять коррупцию к государственной измене. По его словам, такая инициатива не может действовать постоянно в обществе, но на военное время – это поможет.

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