У Зеленского показали, как выглядит освобожденная Клищиевка (видео)

Россияне не оставили "живое место" в Клищиевке.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал кадры из уволенной Клищиевки. Там не осталось ни одного уцелевшего дома или другого сооружения.
Видео Ермак опубликовал в Сети.
"Мы никогда не простим то, что россияне делают в Украине", – написал руководитель ОП.
Освобождение Клищиевки: что известно
В Минобороны подтвердили увольнение украинскими войсками Клищиевки Донецкой области.
Украинские военные рассказали подробности освобождения оккупированной ранее Клищиевки на Бахмутском направлении.
Освободив Клещиевку, ВСУ получили контроль над стратегическими высотами и практически ключи от южных ворот Бахмута.