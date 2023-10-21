У Зеленского показали, как выглядит освобожденная Клищиевка (видео)

Россияне не оставили "живое место" в Клищиевке.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал кадры из уволенной Клищиевки. Там не осталось ни одного уцелевшего дома или другого сооружения.

Видео Ермак опубликовал в Сети.

"Мы никогда не простим то, что россияне делают в Украине", – написал руководитель ОП.

Как выглядит освобожденная Клещиевка

Освобождение Клищиевки: что известно

В Минобороны подтвердили увольнение украинскими войсками Клищиевки Донецкой области.

Украинские военные рассказали подробности освобождения оккупированной ранее Клищиевки на Бахмутском направлении.

Освободив Клещиевку, ВСУ получили контроль над стратегическими высотами и практически ключи от южных ворот Бахмута.

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