У Зеленского попросили экономить электроэнергию еще несколько областей: каких именно

Власти совместно с украинскими энергетиками просят экономить электроэнергию с 17 до 23 часов.

В Офисе президента просят жителей Житомирской, Черкасской и Черниговской областей также экономить электроэнергию, чтобы помочь нашей стране оправиться от утренних обстрелов Киевщины.

Соответствующую просьбу обнародовал в своем Телеграмме заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17 до 23 часов. Из-за последствий произошедших утром обстрелов ваш вклад в стабильность электросистем также важен. Все, что необходимо — разумное потребление электроэнергии в часы пик. Вместе — мы сила", — подчеркнул Тимошенко.

С соответствующей просьбой сегодня, 15 октября, обратились и в Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Кроме того, в компании предупреждают о возможных применениях графиков аварийных отключений.

Такая просьба от власти и НЭК "Укрэнерго" появилась после того, как утром 15 октября россияне нанесли ракетный удар по Киевской области. Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.

Почему украинцев просят экономить электроэнергию

Из-за массированного обстрела и повреждения объектов инфраструктуры компания "ДТЭК" вводит почасовые отключения электроэнергии в Киеве и области. Так, электроэнергию будут отключать с 8 по 12 утром и с 20:00 по 24:00 вечером.

Из-за вражеских атак по энергосистеме Украины сам президент Владимир Зеленский призвал к "умному потреблению" электричества. Люди прислушались, и в вечерние часы 10 октября жители Киева и области уменьшили потребление на 26,5%, чем в обычный осенний день.

Ударами об объектах энергетической инфраструктуры Кремль хочет дальше шантажировать Европу энергоресурсами. Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что для этого РФ и лишает Украину возможности транспортировать энергетику в страны ЕС.

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