У Зеленского прокомментировали кадровые чистки во власти: "Президент все видит"

Подоляк подчеркнул, что государство "должно стать более прозрачным".
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что кадровые перестановки во власти и громкие увольнения чиновников – это реакция главы государства Владимира Зеленского на запросы общества. Подоляк заверил, что никакой политики закрытых глаз государство не будет вести.
Об этом советник руководителя ОП рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона во вторник, 24 января.
"Когда украинцев отдают армии все, ряд чиновников разных рангов ведут себя очень странно. Они не только не отдают средства на помощь армии, но хотят что-то забрать у государства и у общества, которое отдает все", — сказал он.
Подоляк отметил, что "у государства и общества была солидарная ответственность в том, что друг без друга мы эту войну не выиграем. Но когда общество начинает сомневаться в государстве, тогда нет солидарности и нет ощущения справедливости, что мы все вместе платим большую, но справедливую цену за войну".
Кадровые перестановки и увольнения во власти
В последние дни во всех ветвях украинской власти продолжаются чистки. Должность избавляется от должностных лиц от местного до государственного уровней. В частности, с должности заместителя руководителя ОП уволился Кирилл Тимошенко. Причины отставки он не назвал.
Также на заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений. Речь идет об увольнении четырех человек с должностей заместителей министров и пяти глав областных военных администраций. Зеленский подписал указы об их увольнении.
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ТСН.ua собрали все, что известно о резонансных увольнениях последних дней.