У Зеленского прокомментировали кадровые чистки во власти: "Президент все видит"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что кадровые перестановки во власти и громкие увольнения чиновников – это реакция главы государства Владимира Зеленского на запросы общества. Подоляк заверил, что никакой политики закрытых глаз государство не будет вести.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона во вторник, 24 января.

Также читайте Тимошенко уволился из Офиса президента: что о нем известно

"Когда украинцев отдают армии все, ряд чиновников разных рангов ведут себя очень странно. Они не только не отдают средства на помощь армии, но хотят что-то забрать у государства и у общества, которое отдает все", — сказал он.

Подоляк отметил, что "у государства и общества была солидарная ответственность в том, что друг без друга мы эту войну не выиграем. Но когда общество начинает сомневаться в государстве, тогда нет солидарности и нет ощущения справедливости, что мы все вместе платим большую, но справедливую цену за войну".

Кадровые перестановки и увольнения во власти

В последние дни во всех ветвях украинской власти продолжаются чистки. Должность избавляется от должностных лиц от местного до государственного уровней. В частности, с должности заместителя руководителя ОП уволился Кирилл Тимошенко. Причины отставки он не назвал.

Также на заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений. Речь идет об увольнении четырех человек с должностей заместителей министров и пяти глав областных военных администраций. Зеленский подписал указы об их увольнении.

Читайте также:

ТСН.ua собрали все, что известно о резонансных увольнениях последних дней.