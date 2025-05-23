У Зеленского прокомментировали первый этап обмена пленными Украины и России: подробности

Обмен пленными / © Telegram / Андрей Ермак

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В пятницу, 23 мая, был реализован первый этап масштабного обмена пленными между Украиной и Россией, предусматривающий формат «1000 на 1000».

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

В Украину уже вернулись 390 наших граждан — 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, находившихся в плену. Это стало возможным благодаря дипломатическим договоренностям, достигнутым ранее в Турции.

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© Telegram / Андрей Ермак

Этот обмен — результат ежедневной, кропотливой работы многих команд, работающих 24/7 ради свободы своих граждан. Украина продолжает проверять каждое имя, каждую деталь, чтобы никто из пленных не был забыт.

© Telegram / Андрей Ермак

«Мы продолжим дипломатические усилия, чтобы возвращение всех украинцев домой стало реальностью», — подытожил Ермак.

Напомним, в пятницу президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение на платформе Truth Social, в котором поздравил «обе стороны с достижением договоренностей» и заявил, что «обмен только что состоялся». К тому моменту официального подтверждения этой информации еще не было.

Также накануне президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена по формуле «1000 на 1000». Тогда глава государства заявил, что работа по этому направлению продолжается. В частности, Киев выясняет детали относительно людей, представленных в списках российской стороны.

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По информации FT, с начала полномасштабной войны стороны провели более 60 обменов, в результате которых Украина вернула около 5000 своих граждан.