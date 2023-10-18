У Зеленского прокомментировали ракетный удар по многоэтажке Запорожья

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Российская Федерация в дальнейшем ведет себя как террористическая организация.

Так глава ОП прокомментировал ракетный удар россиян по многоэтажке в Запорожье.

"Запорожье. Россияне попали в многоэтажку. Есть погибшие. Такие методы ведения агрессивной войны против гражданских демонстрируют, что государство Россия продолжает вести себя как террористическая организация", — подчеркнул Ермак.

Ракетный удар по Запорожью

В Запорожской области ночью после полуночи объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщали, что в Запорожье раздалась серия мощных взрывов.

Стало известно, что ночью враг ракетами обстрелял Запорожье. Войска РФ нанесли шесть ракетных ударов по территории города. Сначала сообщалось об одном погибшем.

Впоследствии местные власти проинформировали, что количество погибших и пострадавших выросло. Пока известно о двух погибших и четырех пострадавших.

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