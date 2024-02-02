У Зеленского прокомментировали слухи об отставке Залужного

В СМИ появилась информация, что Залужного якобы вызвали на встречу в Офисе Президента в понедельник и сообщили об увольнении. Об этом пишет, в частности, CNN. Один из источников говорит, что указ президента об отставке Залужного ожидается до конца этой недели.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал это в интервью "24 каналу".

"Я вообще считаю, что прогнозирование и политизация этого процесса – это крайне негативное явление. Мы должны обсуждать, не то что нам кто нравится или не нравится, а обсуждать результативность тех или иных действий с учетом войны как таковой. Это же конкретные смерти, конкретные потери и конкретное продвижение или непродвижение куда-нибудь", — сказал он.

Подоляк говорит, что у президента есть ежедневное общение с военными, в том числе с Главнокомандующим, Генеральным штабом, руководителями оперативно-тактических направлений и т.д. Следует "прагматично подходить" к этой теме.

"Во время войны Верховный Главнокомандующий и его вертикаль принимает или не принимает решения. Но только когда определенное решение таки принято – он выходит и об этом говорит. Президент в постоянной коммуникации, он постоянно общается с обществом, объясняя мотивы своих действий и решений. Но мы должны исходить из того, какие цели будут дальше, как дальше война будет развиваться, какие для этого нужны ресурсы, сможем ли мы сломать линию фронта", — сказал советник руководителя ОП.

Что известно о вероятной отставке Залужного

Ранее по Сети распространялась информация о том, что Валерия Залужного якобы уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Впрочем, впоследствии эту информацию опровергли в Офисе президента.