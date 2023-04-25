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У Зеленского прокомментировали слухи об украинском контрнаступлении

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2388
Время на прочтение
1 мин
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У Зеленского прокомментировали слухи об украинском контрнаступлении

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк / Фото: Getty Images

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слухи о сроках украинского контрнаступления.

Михаил Подоляк намекнул, что к украинскому контрнаступлению сегодня приковано слишком много внимания.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Когда уже контрнаступление? На каком направлении? Сколько будет людей и техники? Какой план боя? Журналисты закидывают однотипными вопросами всех, кого можно назвать "официальным лицом". Болельщики садятся на трибуны и желают знать, есть ли еще время успеть в буфет за куриными крылышками..." — написал Подоляк.

Напомним, издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников утверждает, что Украина якобы готовит контрнаступление на май, которое будет происходить на юге вдоль береговой линии на Азовском море.

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