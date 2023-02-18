У Зеленского прокомментировали вероятность ударов по Москве: "Украина юридически безупречно ведет себя в этой войне"

Подоляк отметил, что в контексте прямых ударов по территории России Украина может это сделать другим путем.

В Офисе президента подчеркнули, что Украина обязалась перед партнерами не наносить удары по территории России. Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Киев имеет полное право бить по оккупированным территориям Украины, включая Донбасс и Крым.

Об этом политик рассказал в интервью агентству Report.

"Официальная позиция Украины – мы не наносим удары по территории РФ. Дважды в этом фрагменте было сказано – Украина не наносит ударов по России, Украина наносит удары по российским оккупационным войскам на оккупированных территориях, включая и Донбасс, и Крым, и всю территорию в рамках международно признанных границ 1991 г. Здесь мы имеем абсолютно законное право уничтожать все, что чревато для нашей территориальной целостности. И мировое сообщество, и все демократические страны, и 51 статья устава ООН, и международное право четко трактуют, что Украина юридически безупречно ведет себя в этой войне", - сказал Подоляк.

Он отметил, что в контексте прямых ударов по территории России Украина может сделать это другим путем: украинская армия будет успешно продвигаться вперед, освобождая оккупированные территории, что приведет к нарастанию внутренних и военных конфликтов внутри России.

"Это могут быть и социальные бунты, связанные с недовольством населения политической элитой, и внутриэлитный конфликт, который будет проявляться во взрывах, подрывах, ударах по разным местам. Это не связано с Украиной, это связано с резким разрушением государственной системы. управление в самой России, резким ослаблением силовых вертикалей, резким нарастанием количества проявлений протестных настроений. Это не политические протесты, это социальные, экономические протесты, это конфликтные протесты на всей территории России", — подытожил он.

Напомним, в начале января на крышах зданий в центре Москвы появились ПВО. Впоследствии выяснилось, что они нацелены защищать от теоретического украинского удара лично Владимира Путина и его близких.

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