У Зеленского прокомментировали встречу Путина и Байдена и оценили ее значение для Украины

Для Украины важно, что глава Белого дома выступил в поддержку нашего государства.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена была прозрачной, зафиксировала положение вещей в международной политике и подчеркнула огромную мировоззренческую разницу между Россией и США.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу".

Так, по его мнению, ключевые темы лидерами двух государств были оговорены только в формате анонсов, но важно, что глава Белого дома выступил в поддержку Украины.

"Все достаточно прозрачно. Саммит президентов США и РФ частично зафиксировал положение вещей в международной политике и в двусторонних отношениях именно на сейчас. Подчеркнул, что между странами есть огромная мировоззренческая разница, но глобальная безопасность требует обязательно диалога. Ключевые темы, на мой взгляд, было проговорено только в формате анонсов. Поэтому следует ожидать развития подобного диалога", — отметил Подоляк.

В то же время советник главы ОП подчеркнул, что предварительно было очень много опасений относительно того, что якобы президенты США и РФ могут договориться об украинском вопросе "келийно, кулуарно, с существенными репутационными убытками для других стран". Однако, по имеющейся информации этого не произошло — конкретные договоренности у Путина и Байдена есть только о возвращении послов, а по всем другим темам фиксируются фактически разные позиции.

"Что для нас крайне важно? Президент Байден четко подчеркнул, что выступил в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он вспомнил Минские договоренности, но в формулировке: надо усилить дипломатические усилия для их реализации. Это важно. Потому что это означает несколько новый подход. Реалии немножко другие, чем были в то время, когда формулировали "Минск" и закладывали в них последовательность и логистику выполнения. То есть не прямо, но можно говорить о некоторой потребности модернизации. Мы же и активизировали работу по более адекватному прочтению "Минска" на всех уровнях — так слова Байдена фактически нам в поддержку", — подчеркнул Подоляк и добавил, что показательно, что президент РФ этот же вопрос прокомментировал по-другому.

"Фактически, он (ред. - Путин) впервые публично признал, что отвергает любые предложения, как действительно можно выполнить "Минск", и требует выполнения только одной части "Минска"- политической. То есть руководство РФ заинтересовано только в том, чтобы провести выборы в Донецке и Луганске, пока продолжается оккупация, и зафиксировать то, что они называют "особым статусом". При этом по безопасности контекст они полностью игнорируют. Это нельзя назвать логичным. И очень хорошо, что такой подход на самом деле не поддерживается мировым сообществом, в том числе и Америкой, что мы вчера услышали", — сказал советник руководителя Офиса главы государства.

Напомним, 16 июня в швейцарской Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, за которой наблюдал без преувеличения весь мир. Двое мировых лидеров в течение четырех часов вели переговоры, после чего Путин провел пресс-конференцию, а после него выступил Байден.

Новости мира: как Байден охарактеризовал встречу с Путиным

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