У Зеленского прокомментировали заявления Путина о "улучшении" ситуации на фронте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опровергает заявления российского президента-диктатора Владимира Путина о том, что оккупационная армия "улучшает положение" по всей линии фронта.

Об этом представитель ОП рассказал в интервью "24 каналу".

По словам Подоляка, нет смысла анализировать изречения кремлевского "фюрера", потому что Путин "не разбирается в том, о чем он говорит".

Это абстракция, фейки, абсолютно бессмысленные "словоизлияния", "шизоафазия". Он эту "словесную окрошку" будет продолжать постоянно использовать. Для нас с вами важно другое: Россия находится там, где и год назад, она никуда не продвинулась на фронте. Россия находится с точки зрения происходящего в акватории Черного моря, на юге Украины, в Херсонской области, на территории полуострова Крым, в совершенно ином состоянии, чем год назад", — подчеркнул представитель Офиса президента.

Подоляк также отметил, что сейчас Москва вынуждена отказываться почти от всех социальных программ и все средства отправлять на рекрутинг. Он подчеркивает. что Москва "ищет, где найти еще бедноту, которую можно отправить на фронт в Украину".

Напомним, во время "прямой линии" 14 декабря Путин заявил, что российская армия "улучшает положение" на фронте. Мол, "идет улучшение положения" оккупационных войск. В то же время, по его словам, в ВСУ якобы "нигде ничего не вышло с контрнаступлением".

Читайте также: