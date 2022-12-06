У Зеленского раскритиковали заявление Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ: хочет удовлетворить убийцу

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на резонансное заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ. Советник главы ОФ раскрыл французского лидера за такое предложение.

Об этом Подоляк сказал в комментарии для The Guardian.

"Это довольно странно, когда ты не пытаешься помочь жертве – а тут очень понятно, кто жертва – а думаешь, как удовлетворить убийцу", – коротко отреагировал Подоляк на слова Макрона.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна подготовить будущую архитектуру безопасности, предоставить России гарантии безопасности и "снять страхи Путина" по приближению НАТО к границам России. Эти высказывания вызвали негодование среди украинского общества.

Впоследствии Макрон объяснил, зачем говорил о "гарантиях безопасности" для РФ. Он попросил "не делать из мухи слона и не искать противоречия там, где их нет". По его словам, на мирных переговорах будут территориальные темы по Украине и коллективной безопасности во всем регионе.

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