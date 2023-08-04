У Зеленского рассказали, чего Украина ожидает от саммита мира в Саудовской Аравии

К участию в переговорах присоединится Индия.
На саммите в Саудовской Аравии, посвященном вопросу мира в Украине, заложатся основы новой глобальной политической архитектуры.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
По его словам, агрессивная политика России, которая в последние десятилетия провоцирует конфликты в мире, больше не должна существовать.
"В этой архитектуре уже будет отсутствовать "агрессивная субъективность РФ", которая и провоцировала ключевые нестабильности в течение последних 15-20 лет, а также возможно возвращение к стабильным правилам, которые будут выглядеть как модернизированное "международное право"", — отметил Подоляк.
Напомним, что 30 июля в Офисе президента Украины подтвердили, что в Саудовской Аравии состоится международная встреча с участием представителей десятков стран мира по мирному плану Владимира Зеленского.
Кроме того, Индия примет участие в заседании по мирным переговорам по окончании войны России против Украины, которое состоится уже через несколько дней в Саудовской Аравии.
Читайте также: