У Зеленского рассказали, когда начнется процесс переговоров о вступлении в ЕС

Все необходимые критерии для начала диалога выполнит Киев до середины декабря 2023 года.

Украина планирует начать переговоры сЕвросоюзом по вступлению в начале 2024 года.

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Об этом в эфире Радио Свобода заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Для нас очень важно и мы этого добьемся – начать процесс переговоров в начале следующего года", – сказал Игорь Жовква.

По словам замглавы ОП, все необходимые критерии для начала диалога Киев выполнит до середины декабря 2023 года.

"100% условий для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС мы выполним до середины декабря этого года, когда будет заседание Европейского Совета, чтобы получить абсолютно чистое политическое решение о начале переговоров по вступлению в ЕС", – заявил Жовква.

Кроме того, ни выразил уверенность, что Венгрия не будет мешать процессу евроинтеграции Украины. Жовква сообщил, что президент Европейского Совета Шарль Мишель и лидеры стран-друзей Украины в ЕС будут говорить с премьером Венгрии Виктором Орбаном именно относительно Украины.

"Я уверен, что никакая политическая позиция тех или иных руководителей тех или иных государств не помешает нам получить то решение, которое сегодня созрело. Сегодня ни одно из государств членов ЕС не ставит под сомнение необходимость членства Украины в ЕС", — добавил Игорь Жовква.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о подготовке переговорного процесса с ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Германии назвали, от чего теперь зависит начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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