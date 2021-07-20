У Зеленского рассказали, когда отменят обязательный военный призыв

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал о проведении военной реформы.

Обязательный военный призыв в Украине могут отменить уже в 2023 году.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Украинским Новостям".

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"Это (отмена обязательного призыва — Ред.) возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", — отметил Корниенко.

Политик подчеркнул важность закона о национальном сопротивлении.

"С принятием закона о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения — это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. К концу каденции должны успеть в целом", — прокомментировал нардеп вопрос о замене призыва службой в резерве.

Напомним, что в Тернополе 22-летний призывник выпрыгнул с 5 этажа военкомата.

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