У Зеленского рассказали о подготовке к возможному полному блекауту и прокомментировали эвакуацию

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что власти рассматривают все возможные сценарии развития событий на фоне вражеских обстрелов критической инфраструктуры и возможного блекаута.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "Радио Свобода".

В частности, он прокомментировал очевидно заявление директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука о том, что в случае полного выхода из строя электросетей около 3 млн жителей столицы могут временно эвакуировать.

"Мы рассматриваем все (варианты развития событий – ред.). В том числе и наиболее пессимистические сценарии. Но мне кажется, что делать заявления вот так вот, что три миллиона человек мы завтра будем эвакуировать, так это, опять же, немного странновато ..." – сказал советник председателя ОП.

"Но если ты говоришь, что ты три миллиона будешь забирать из большого города, то тогда, наверное, надо говорить о логистических задачах дальше. Куда три миллиона людей будут отправляться, каким образом будут отправляться, есть ли уже договоренности, например, с железной дорогой, есть ли города, куда мы будем отправлять и так далее", – добавил Подоляк.

Он также выразил мнение, что заявление о подготовке к возможной эвакуации из Киева в случае исчезновения света, тепла и воды "выглядит скорее именно как просто заявление для того, чтобы немного напугать людей".

Советник ОП вновь подчеркнул, что государство рассматривает различные сценарии развития событий, в том числе и самые пессимистические (например, блекаут), ведь это – его задача.

"Но прежде всего государство работает над тем, чтобы не было, чтобы были компенсаторные механизмы, чтобы проводить ремонты, чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае, чтобы были альтернативы", — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что зимой перевезти 3 млн человек будет "очень и очень тяжело логистически".

"Если мы готовы это сделать, будем готовы. Но не надо просто так выходить и говорить: если будет полный блекаут, будем всех эвакуировать", — сказал советник главы президентского офиса.

Угроза блекаута

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что столица может полностью остаться без света, воды и связи. В городе уже подготовили большой запас топлива, генераторов, еды и питьевой воды на случай вероятного блекаута.

После своего заявления об эвакуации 3 млн человек из Киева Ткачук уточнил, что в настоящее время ситуация управляема, и жителей города не просят выезжать, поскольку нужды нет.

Как пояснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, блекаут может произойти только тогда, когда автоматика без предупреждения будет выключать систему из-за критической перегрузки. Автоматика отсоединяет потребителей от сети, чтобы она не перегорела. Риск срабатывания автоматики произойдет в случае новых обстрелов Киева и области.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил 7 ноября, что ситуация с электроснабжением улучшится уже через неделю. Это при отсутствии атак по энергетической инфраструктуре.

Полезные советы, чтобы не сжечь проводку и щитовые при включении света

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