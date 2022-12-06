У Зеленского рассказали о вероятности его заграничной поездки: "Мы бережем этот выстрел для чего-нибудь эффективного"

Президент Владимир Зеленский не поехал на саммит G-20 на Бали, поскольку там не было принято ни одно важное решение для Украины. Однако глава государства может совершить заграничную поездку, если она будет действительно эффективной.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Если бы мы знали, что на G-20 будет принято какое-нибудь решение, которое нам очень поможет, например, исключение России или еще что-то другое очень важное, то да — шанс того, что президент мог бы туда поехать, был", — сказал Никифоров .

Однако, по его словам, в будущем Зеленский может поехать за границу только если такой визит будет максимально эффективным для страны.

"Президент с начала войны никуда не уезжал за пределы страны. Сам факт его визита куда-то был бы очень громким информационным поводом – как выстрел. Поэтому вероятность того, что он куда-то поедет, есть. И мы этот "патрон" бережем для чего-то, что сможем использовать с максимальной эффективностью", – объяснил Никифоров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский стал человеком в 2022 году по версии британской газеты Financial Times.

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