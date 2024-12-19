У Зеленского резко отреагировали на идеи снижения мобилизационного возраста

Некоторые партнеры не готовы брать на себя ответственность.

Некоторые партнеры хотят, чтобы Украина снизила возраст мобилизации до 18 лет. Впрочем, такая идея несколько "странна".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью для Новости.LIVE.

"Говорят: "Супер, мы нашли решение, классное решение. У вас нет оружия, давайте вы в окопы просто посадите людей, которым не 25, например, а 18", – высказался представитель ОП.

Однако после таких "предложений", говорит Подоляк, возникает вопрос, с чем новобранцев отправить в окопы. Ведь некоторые партнеры хотят отправить на фронт человека, не предоставив необходимое оружие.

"Немножко стыдно? За то, что на их глазах страна, являющаяся нарушителем международного права, продолжает активно убивать гражданское население, а ты, имея ресурсы, все еще ведешь дискуссию о том, нужно ли, чтобы страна, на которую напали, умела эффективно защищаться", — заявил Подоляк.

По его словам, подобные заявления являются откликом неготовности брать на себя ответственность.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на сигналы других лидеров о снижении мобилизационного возраста. По его словам, это сейчас нечестный разговор, ведь современная война другая.

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