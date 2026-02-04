У Зеленского сделали тревожное заявление о мобилизации: что сказали

Мобилизация в Украине / © ТСН

Обеспечить потребность фронта в личном составе на желаемом уровне сейчас очень тяжело. Простейших решений по мобилизации не существует, однако уже через несколько месяцев ситуация на передовой может существенно измениться.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью на площадке «Новой страны», сообщает LB.ua.

Отвечая на вопрос о текущем положении дел в армии, чиновник признал, что достичь идеального уровня укомплектованности подразделений пока не удается. Это делает невозможным получение мгновенного оперативного преимущества.

«На четвёртом году войны трудно обеспечить потребность фронта в людях на таком уровне, на котором нам хотелось бы. Чтобы сразу получить оперативное преимущество и его реализацию на стратегическом уровне», — отметил Палиса.

Мобилизация в Украине — когда может стать легче

Несмотря на сложности, в Офисе президента отмечают положительную динамику мобилизации за последние семь месяцев. По словам Палисы, это создало предпосылки для постепенного решения критических проблем армии.

Замруководителя ОП сделал осторожный прогноз. По его словам, за 4-5 месяцев ожидается значительное облегчение работы на тактическом и оперативном уровнях. Также будут устранены определенные операционные проблемы, влияющие на эффективность соединений.

«Создадим условия для того, чтобы ликвидировать хотя бы частично вопросы фрагментации фронта, когда, условно говоря, подразделение воюет по запчастям: одна часть бригады — на одном направлении, другая — на другом», — пояснил он.

Отдельно Палиса прокомментировал отношение общества к призыву. По его мнению, государство провалило информационное сопровождение мобилизации.

Он подчеркнул, что в таких масштабах войны не стоит ждать «волшебных пилюль» или простых решений. Для иллюстрации он привел исторические параллели, вспомнив опыт США во время войны во Вьетнаме и проблемы Израиля во время операции в секторе Газа, где даже с подготовленным резервом возникли трудности из-за длительного конфликта.

«Никто кроме нас этого не сделает», — резюмировал Палиса.

