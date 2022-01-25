У Зеленского сегодня день рождения: как будет праздновать президент

У Зеленского сегодня день рождения: как будет праздновать президент

Главе государства исполняется 44 года.

У президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 25 января, день рождения, который в этом году он не будет праздновать.

Об этом в Facebook сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Уважаемые коллеги, сегодня команда Офиса президента и я лично рады поздравить Владимира Зеленского с днем рождения... Также коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что в этом году Владимир Зеленский день рождения праздновать не будет и проведет его на работе", — написал он .

По словам Никифорова, своих друзей и коллег глава государства попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела. В частности, пресс-секретарь президента опубликовал реквизиты нескольких детских домов и больниц в Украине, куда можно перечислить средства.

Напомним, Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог.