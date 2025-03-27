У Зеленского сообщили, удары по каким объектам РФ отказалась прекращать

Ракетные удары по Украине. / © ТСН.ua

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Российская Федерация в ходе переговоров в Эр-Рияде отказалась обсуждать прекращение ударов по гражданским объектам Украины.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Укринформу".

По его словам, Киев настаивал на запрещении обстрелов гражданских объектов. Впрочем, российская делегация в Эр-Рияде заявила, что не может обсуждать прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Якобы у них нет соответствующего мандата.

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"Действительно, мы отдельно говорили о гражданской инфраструктуре - о жилых домах, школах, детских садах и так далее. Что сделала Россия? В течение переговоров, насколько мы понимаем по информации американской стороны, они вообще отказались говорить о гражданской инфраструктуре, рассказывая американской делегации, что не имеют мандата для обсуждения".

Кроме того, говорит Жовква, россияне трактуют энергетическое перемирие. Москва показала свой несогласованный перечень объектов энергетической инфраструктуры, якобы не попадающих под удары.

"По энергетической инфраструктуре, россияне вывесили свой список, свое понимание объектов, которое намного меньше и уже, чем наше. Американская сторона не согласовывала этот список, потому что, как и заявление о якобы каких-то условиях перемирия на Черном море, она вышла только на русском языке. Ее нет на сайте к их пожеланиям", - заявил заместитель руководителя ОП.

Напомним, аналитики ISW заявили, что обнаружили существенные противоречия в заявлениях России, Украины и США после переговоров в Саудовской Аравии.

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