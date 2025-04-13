У Зеленского утверждают, что заявок на «Контракт 18-24» чрезвычайно много

Служба по контракту

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Заявок на службу по программе «Контракт 18-24» подают очень много людей, но у многих не доходит до его подписания и причины этого выясняются.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью BIHUS Info.

«По памяти не хочу вводить в заблуждение. Но на самом деле мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много», — подчеркнул Палиса.

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Он подчеркнул, что, несмотря на большое количество заявок, со многими до подписания документов дело не дошло.

«Мы обязательно исследуем причины, влияющие на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Собственно, где родители влияют… Разные причины есть, мы исследуем эти вопросы, анализируем, чтобы сделать вывод и где, где нужно, допилить что-то», — пояснил Палиса.

Ранее сообщалось, что молодые украинцы от 18 до 24 лет могут проходить контрактную службу в девяти боевых подразделениях Сухопутных войск в рамках проекта «Контракт 18–24».

Мы ранее информировали, что в Минобороны готовят новые должности для добровольцев контракта 18-24: что известно.