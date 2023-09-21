У Зеленского уверены, что Польша продолжит поддерживать Украину

Подоляк заявил, что отношения между Польшей и Украиной положительные и прагматические.

Киев и Варшава договорятся о разрешении конфликта по импорту украинского зерна и поддержка со стороны Польши будет продолжаться.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что отношения между Польшей и Украиной положительные и прагматические. Он отметил, что Варшава хочет защитить свои экономические интересы, в тот момент Киев ищет способы сохранить экономический потенциал, особенно в условиях атак на порты, регулярно осуществляемые российскими агрессорами.

Подоляк заявил, что экономика всегда связана с конкуренцией, но разногласия между Украиной и Польшей представляют собой только иллюзии, которые могли бы возникнуть у российских интересов.

"Поэтому важно рассматривать ситуацию рационально. Я не вижу никакой возможности, при которой Польша не поддержит Украину до конца этой войны. Мы сядем за стол переговоров, будем вести диалог и, несомненно, достигнем соглашения", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что МИД Украины прокомментировали встречу украинского посла в Варшаве с замминистра иностранных дел Польши Павелом Яблонским.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше отреагировали на заявление Зеленского о "сцене для московского актера".

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