У Зеленского уверены, что после поражения в войне Россия развалится: "Внутри РФ это уже вырисовывается"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что после поражения в войне с Украиной Россия неизбежно развалится на отдельные суверенные государства.

После поражения в Украине в России начнутся трансформации, связанные с частичным восстановлением суверенных прав этнических общин. Этот процесс неизбежен.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии УНИАН.

Подоляк убежден — если Россия потерпит еще несколько тактических поражений в Украине, ее неизбежно вытеснят за международно признанные границы нашего государства, и после этого этнические республики РФ начнут выдвигать Кремлю ультиматы.

"Это объективный исторический процесс, и Россия через этот процесс пройдет. Это будет одним из обязательных последствий войны. И где-то внутри России это уже начинает вырисовываться... Понятно, что еще должно пройти какое-то время и предстоит поражение России на тех или иных направлениях в Украине", — убежден Подоляк.

По его словам, начиная войну в Украине в 2014 году, кремлевский диктатор Владимир Путин не понимал, что сама Россия является лоскутным государством, в котором очень мало искреннего единства.

"Все их единство построено только на одной вещи — силовом подавлении прав человека", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее напомнил, что в Москве "любят разные даты", поэтому нельзя исключать, что они попытаются пойти в новое наступление на годовщину вторжения в Украину. Он также отметил, что в феврале 2022-го агрессор Россия бросила в наступление свои лучшие воинские части, но "все они были разбиты украинской армией".

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