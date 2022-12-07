У Зеленского заговорили о демилитаризации приграничных территорий России

Подоляк убежден, что россияне после войны должны отойти как минимум на 50-100 от украинской границы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что необходимо демилитаризовать пограничные территории РФ. По его словам, завершение войны путем освобождения всей территории Украины будет недостаточно.

Об этом Подоляк заявил 7 декабря в эфире телемарафона.

"Я считаю, что будет четкая конвенционная (традиционная – ред.) война, в ходе которой Россия будет постепенно отступать к границам 1991 года", — сказал Подоляк.

По его словам, на границе Украины война не остановится — российские войска должны отойти как минимум на несколько десятков километров от украинской территории.

"Российские военнослужащие должны будут отойти на километрах 50-100 от границы. Так будут дальше развиваться события по войне", — добавил советник руководителя ОП.

Напомним, один из советников украинского правительства по вопросам обороны на правах анонимности заявил, что у Украины теперь нет ограничений по расстоянию ударов по территории России. По его словам, в скором времени ВСУ смогут достать даже в Сибирь.

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