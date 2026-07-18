У Зеленского заверили, что "услышали" протестующих: что будут делать

Почему реакция на протесты требует времени: разъяснение внештатного советника руководителя ОП / © Associated Press

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Член наблюдательного совета «Укрзализныци» и внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что «сигнал от протестующих был услышан» в ОП.

Об этом Лещенко сказал в эфире телемарафона.

По его словам, Владимир Зеленский с первого дня обратил внимание на митинги и подтвердил право граждан на выражение своего несогласия.

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«И он, как президент, никогда их не игнорирует, и у него есть опыт того, каким образом реагировать. Напомним, год назад была похожая ситуация. Президент не игнорировал голос украинских граждан, и я убежден, что так будет и сейчас», — заверил Лещенко.

В то же время он уточнил, что принятие соответствующих управленческих решений требует соблюдения официальных процедур, а потому на это нужно время.

«Просто мы имеем дело с государством. Государство, к сожалению, не работает как частный стартап, немного медленнее всего. Но, безусловно, сигнал услышан и ответный сигнал президентом в ответ тоже дан. То есть, всем, кто в Украине выражают свое несогласие, их президент слышит», — подытожил Лещенко.

Напомним, что отставка министра обороны Федорова вызвала протесты по всей Украине.

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Сегодня, 18 июля, возле театра Франко в Киеве уже третий проходит протест из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Кроме поддержки Федорову люди скандируют «Сырского — в отставку».

Ранее мы писали, как решение Владимира Зеленского перезагрузить правительство вывело людей на улицы с лозунгами о «совках» и проблемах в армии.

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