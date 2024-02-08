У Зеленского заявили о необходимости "пересмотреть тактику действий" на фоне увольнения Залужного

Решение об отставке Залужного было продиктовано стремлением "не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения", отметил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ, включая главнокомандующего. Такое решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, не обеспечившую в полном объеме надлежащего результата в прошлом году.

Именно так сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, решение об отставке Залужного было продиктовано стремлением "не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения", а также потребностью "найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, позволяющие удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии…"

Напомним, встреча с президентом 8 февраля, после которой президент сообщил об отставке главнокомандующего, также прокомментировал и сам Валерий Залужный, сообщив, что у них состоялся "важный и серьезный разговор".

Ранее Владимир Зеленский уже комментировал возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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