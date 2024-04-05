У Зеленского заявили о подготовке РФ к наступлению и назвали вероятную цель Кремля

Массированные и мощные удары, которые армия РФ нанесла по украинским городам в последние недели, являются частью кампании Москвы по подготовке к большому летнему наступлению.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Politico.

По его словам, эти удары направлены на ослабление Украины перед новым наступлением войск страны-агрессора.

Ермак считает Харьков наиболее вероятной целью главного удара страны-агрессорки. Именно этот город подвергается особо масштабным обстрелам.

Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации. Мы считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть к этому готовы. Нам все еще критически нужны дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что без них невозможно защитить наши города", — заявил Ермак.

Он призвал партнеров предоставить Украине дополнительные ПВО для защиты городов и линии фронта. В частности, и для защиты от ударов КАБами, которыми оккупанты активно атакуют линию фронта.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация критическая. Более того — назревает наступление России. ожидают его примерно в конце мая или в июне.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко подтвердил, что РФ готовит наступление на май-июнь. Враг планирует дойти до Краматорска и Славянска.

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