У Зеленского заявили об идее Европы по созданию танковой коалиции для Украины

Именно танки нужны Украине для эффективного контрнаступления, напомнили в ОП.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ряд государств Европы выступили с идеей создания условной Европейской танковой коалиции для Украины.

Об этом советник главы ОП написал в Сети.

"Украине нужны танки Leopard 2, Challenger, M1 Abrams. Для эффективного контрнаступления…" – напомнил Подоляк.

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"Ряд государств Европы не просто готов передать технику и обсуждать логистику, но и выступил с идеей создания условной Европейской танковой коалиции для Украины", – отметил советник руководителя президентского офиса.

Напомним, что именно Польша собирает коалицию стран, которые передадут Украине немецкие танки Leopard. Об этом заявил президент соседнего государства Анджей Дуда. Заметим, что сама Польша передаст украинской армии 14 танков Leopard.

Что касается названных Подоляком танков Challenger, то их вместе с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами Украине передаст Великобритания. Это решение озвучил британский министр обороны Бен Уоллес.

Что касается американских танков Abrams, то США ранее объяснили, что не могут передать их ВСУ из-за сложностей эксплуатации и ремонта на поле боя.

Отметим, что Украина рассчитывает получить от западных партнеров около 93 танков Leopard. Именно столько входит в танковую бригаду, о необходимости формирования которой заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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