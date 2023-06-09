У Зеленского жестко ответили на реакцию ООН по подрыву Каховской ГЭС

В Офис президента напомнили ООН, кто вторгся в Украину и совершает военные преступления уже в течение полутора лет.

В Офисе президента Украины жестко раскритиковали ООН за реакцию на подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС, в результате чего в Херсонской области произошел потоп.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал заявление ООН, в котором указывается, что пока нельзя называть подрыв дамбы военным преступлением, поскольку якобы обстоятельства произошедшего "слишком непонятны".

"Действительно не понятны? Так же, как непонятны «обстоятельства», выглядящие как неспровоцированная война России против Украины, массовые убийства гражданского населения, систематические обстрелы ракетами крупных населенных пунктов Украины, разрушения тысячи больниц и школ, стертые с лица земли Соледарь, Бахмут и еще тысяча городков, массовые захоронения Бучи, Гостомеля, униженное международное право и… Устав ООН. Абсолютно не понятны. Марсиане, вероятно, атакуют и создают такие обстоятельства. Безупречное по цинизму обнуление собственной репутации и умышленный отказ от выполнения своих функций", — написал Подоляк у себя на странице в Twitter.

Ранее в Управлении ООН по правам человека заявили, что подрыв Каховской ГЭС "ранее" рассматривать как военное преступление.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко раскритиковал ООН за реакцию на подрыв россиянами Каховской ГЭС, в результате чего произошел потоп в Херсонской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что спутники США зафиксировали взрыв, прежде чем разрушилась Каховская ГЭС. Инфракрасные датчики зафиксировали признаки тепла.

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