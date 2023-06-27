У жены Медведчука арестовали земельный участок и спортивную базу в Киевской области: фото

Стоимость этого имущества Оксаны Марченко составляет более 303 млн. грн.

Прокуратура инициировала передачу в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) имущества супруги лидера запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко стоимостью более 303 млн грн.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры Бориспольским горрайонным судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс – базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. метра.

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"Стоимость указанного имущества составляет более 303 миллионов гривен. В настоящее время продолжается процедура принятия в управление АРМА арестованного имущества", — отметили в прокуратуре.

Речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, которые находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными собственниками которых является жена экснародного депутата — лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Оксана Марченко, а также эксминистр доходов и собраний времен президента-беглеца Александр Клименко. Бывший министр переоформил компанию-собственника имущества на третьих лиц.

Досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением осуществляется следователями Бориспольского райуправления ГУНП в Киевской области (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

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Напомним, по данным СБУ, Виктор Медведчук работал бок о бок с пятой службой ФСБ РФ.

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