У жены заместителя генпрокурора есть паспорт РФ: что выяснили журналисты

У жены Максима Крыма есть российский паспорт / © Офис Генерального прокурора

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Руководство Офисом Генерального прокурора временно перешло к заместителю главы ведомства Максиму Крыму, который взял на себя управленческие функции после увольнения Руслана Кравченко. При этом официального назначения на должность исполняющего обязанности не было. Журналисты узнали, что у жены Крыма, вероятно, есть российский паспорт.

Об этом пишет «Слідство.Інфо».

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У жены заместителя генпрокурора нашли российский паспорт: что известно

Начальник управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гаевская сообщила, что официального назначения на должность исполняющего обязанности генерального прокурора пока не было.

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«По распределению обязанностей как заместитель генерального прокурора он осуществляет соответствующие управленческие функции, кроме тех полномочий и процессуальных решений, которые законом отнесены исключительно к компетенции генерального прокурора», — отметила Гаевская.

В должности Максим Крым уже отметился процессуальными решениями. По данным источников LIGA.net, именно он на днях согласовал исключение из ЕРДР сведений о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу, которое ранее подписал отстраненный Кравченко.

В то же время вокруг самого Максима Крыма разразился громкий скандал, ведь журналисты «Слідство.Інфо» опубликовали расследование, согласно которому жена чиновника Анна и ее родители, Вячеслав и Лариса Юшковы, в апреле 2014 года получили российское гражданство.

В частности, Анна Крым получила российский паспорт 2 апреля, а ее родители — 30 апреля того же года.

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Следует помнить, что после 18 марта 2014 года российские власти начали на полуострове принудительную паспортизацию. Чтобы сохранить только украинское гражданство, украинцы в Крыму должны были подать заявление об отказе от российского паспорта в специальных пунктах миграционной службы.

Анна Крым — уроженка Севастополя. По имеющимся данным о пересечении границы, после получения российского паспорта, она продолжала посещать полуостров с материковой части Украины, вероятно, посещая родителей, оставшихся жить в оккупированном городе. Последний такой выезд через Армянск был зафиксирован в октябре 2015 года.

Журналисты выяснили, что по состоянию на 2026 год данные о российском паспорте супруги чиновника все еще остаются актуальными. Расследователям не удалось выяснить, аннулировала ли она этот документ и продолжает ли им пользоваться.

Увольнение генпрокурора Кравченко: последние новости

Напомним, Верховная Рада Украины 15 сентября 317 голосами народных депутатов уволила с должности генерального прокурора Руслана Кравченко по представлению президента Владимира Зеленского.

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Это решение стало кульминацией громкого антикоррупционного скандала и публичного конфликта между Офисом генпрокурора, НАБУ и САП. Несмотря на то, что Кравченко называл свою отставку «политическим шагом» и отрицал вину, масштаб злоупотреблений внутри его ведомства сделал невозможным дальнейшее пребывание чиновника во главе ОГП.

Причиной скандала стала спецоперация НАБУ и САП «Карфаген» по поводу «крышевания» мошеннических колл-центров и отмывания денег, в которой главным фигурантом оказался заместитель начальника департамента ОГП Сергей Кропива. Следствие назвало его «правой рукой» Кравченко: Кропива контролировал теневые прибыли, а также курировал ремонт в элитном доме генпрокурора в Козине, изготовление визы для его супруги и праздник в Мадриде.

После громкого расследования Кравченко начал войну с главой НАБУ. Он срочно выехал за границу якобы в командировку и начал публично атаковать директора НАБУ Семена Кривоноса. Он заявил о подписании подозрения Кривоноса из-за событий 2009-2014 годов, касавшихся подделки документов, возможного фиктивного усыновления и земельных махинаций, а также сообщил о подозрении близкому лицу главы САП Александра Клименко.

В НАБУ и САП обвинения назвали «телеграмм-подозрением» без процессуальной силы, подчеркнув, что Кривонос никаких официальных документов не получал, а активизация Кравченко состоялась только после разоблачения его окружения. Реагируя на публичный скандал, который нанес ущерб международному имиджу Украины, Владимир Зеленский сначала отстранил генпрокурора и призвал парламент немедленно его уволить.

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